Rus fenomenin doğum gününde 3 kişi öldü

Instagram'ın sevilen yüzü, Rus influencer Ekaterina Didenko, 29'uncu yaş gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Ekaterina Didenko ve eşi Valentin Didenko, genç kadının yaş günü partisi için yakın arkadaşlarını evlerine davet etti. Ancak başlarına gelecek felaketten habersizdiler.

YÜZME HAVUZUNA KURU BUZ ATTILAR

Sıcak bir atmosfer ve unutulmaz bir görüntü yaratmak isteyen Ekaterina'nın 32 yaşındaki kocası Valentin, yüzme havuzuna 25 kg kuru buz olarak da bilinen karbondioksit buzu döktü.

3 KİŞİ ZEHİRLENİP ÖLDÜ

Valentin'in arzusu, yüzme havusundan buhar çıkartarak sıcak bir atmosfer yaratmak ve sıcak su havuzu görüntüsü vermekti.

Ancak Valentin'in bu girişimi hem kendi hayatına, hem de kendisiyle birlikte havuza giren iki arkadaşının yaşantısına mal oldu. Parti davetlilerinden Natalia Monakova ve Yuri Alferov olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bir video paylaşan Ekaterina, "Valya artık aramızda değil. Natalia ve Yuri de öyle...Dün ağlamadım bugün patladım. Gerçek olduğuna inananamıyorum, kabus gibi.

"KIZIM BABASINI SORUYOR"

Nastya bu sabah uyandı ve 'babam nerede?' Kızıma ne diyeceğimi, ne cevap vereceğimi bilemiyorum" dedi.