Rus gazeteci Ivan Golunov serbest bırakılacak

Rusya'nın başkenti Moskova'da yerel yöneticilerle ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran bir gazeteci olarak bilinen 36 yaşındaki Ivan Golunov, birkaç gündür gözaltında bulunuyordu.

GAZETECİYE EV HAPSİ

Gazeteci, 'satmak amacı ile uyuşturucu bulundurmak' suçlamasıyla mahkemeye çıkmış ve hakkında 7 Ağustos’a kadar ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti.

RUS BASININDA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Meslektaşları ve insan hakları savunucuları; Golunov’un, yaptığı haberler yüzünden cezalandırılmak istendiğini belirterek, Gounov'u manşetlerine bile taşıdı.

3 büyük gazetenin ortak manşetinde, "Hepimiz Ivan Golunov’uz" ifadesine yer verilmişti.

GAZETECİ DELİL YETERSİZLİĞİNDEN 'SERBEST'

Bugün Rusya İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, gazeteci Ivan Golunov'un delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılacağını açıkladı.