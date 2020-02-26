Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da

Suriye'nin kuzeyinde, Rusya destekli Esad rejiminin sivillere saldırısı devam ediyor.

Uluslararası komuoyundan bölgede yaşanan insanlık dramının son bulması için çağrılar yapılırken, Türkiye ve Rusya konu hakkında bir kez daha görüşecek.

Görüşmeye katılacak Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

GÖRÜŞME 18.00'DE BAŞLAYACAK

Heyeti burada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği'ne hareket eden heyet, saat 18.00'de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.



















