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Rus hükümeti Alman gazetecileri sınır dışı edebilir

Alman hükümetinin finanste ettiği Deutsche Welle'nin muhabirlerini halkı kışkırtmakla suçlayan Rus hükümeti, muhabirleri sınır dışı etmekle tehdit etti.

Haber Merkezi | 09.08.2019 - 15:54..
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Rus hükümeti Alman gazetecileri sınır dışı edebilir

Rus Dışişleri yetkilileri, Moskova'daki eylemlere çağrı yapan Deutsche Welle'nin yaptıklarına tepki gösterdi.

İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE

Yapılan çağrıları iç işlerine müdahale olarak değerlendiren yetkililer, söz konusu çağrıların tekrarlanması halinde yaptırım haklarını saklı tuttuklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise DW'yi ,gazetecilik etiğinden aykırı hareket etmekle suçladı.

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Rus hükümeti Alman gazetecileri sınır dışı edebilir

700 KİŞİ GÖZALTINDA

Moskova'da, adil ve özgür seçimlerin yapılması talebinde bulunan göstericilere polisin şiddetli müdahalesinin ardından yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise gösterilerde, yaklaşık 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu"nun avukatı Lubov Sobol de bulunuyor.

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