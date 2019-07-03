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Rus iş adamı, doğum günü için yarışma pgoramı kiraladı

Fransız basını, Rusya'dan bir iş adamının doğum gününü kutlamak için 'Fort Boyard' adlı ünlü televizyon yarışmasını bir günlüğüne kiraladığını yazdı.

AA | 03.07.2019 - 08:14..
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Rusya’da metalürji sektöründe faaliyet gösteren bir milyarder, 50. doğum gününü kutlamak için 'Fort Boyard' isimli ünlü televizyon yarışmasını bir günlüğüne kiraladı.

ADA VE KALE HARİÇ TÜM EKİBİ KİRALADI

Le Parisien gazetesinin haberine göre, yapılan anlaşmanın sadece 'Fort Boyard' yarışmasının yapıldığı ada ve kaleyi kapsamayıp, aynı zamanda şovun 100’ün üzerinde kişiden oluşan tüm teknik ekibinin de Rus milyarderin ve konuklarının hizmetinde olduğu ifade edildi.

Rus iş adamı, doğum günü için yarışma pgoramı kiraladı

MİLYARDER VE ARKADAŞLARI İÇİN ÖZEL PROGRAM

Kira anlaşmasının tutarı açıklanmazken, Rus milyarder ve arkadaşları için 30 yarışma etabından oluşan özel bir program yapıldığı belirtildi.

Rus iş adamı, doğum günü için yarışma pgoramı kiraladı

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Fransa’nın Atlantik kıyısının açıklarında yer alan aynı ismi taşıyan adada kurulan kalede yapılan Fort Boyard aksiyon gösteri yarışmasının katılımcıları, dörder kişilik iki takım halinde birbirlerine ve zamana karşı yarışıyorlar. Yarışma bir ara Türkiye'de de 'Hazine Adası' adıyla yayınlanmıştı.

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