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Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi

Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u, boğduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Tandoğan'ın yargılanmasına başlandı.

DHA | 17.01.2020 - 16:40..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Ukrayna asıllı Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u ile tanışan Özgür Tandoğan, ağaçlık alanda elektrik trafosu arkasında kavga etmeye başladı.

KADIN ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Sesler üzerine olay yerine giden bekçiler, Tandoğan'ı, üstünde kıyafet olmayan Yuliia Bilohub'ın başına oturmuş halde buldu. Kadının hayatını kaybettiğini fark eden bekçiler durumu polise bildirdi.

Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi

BOĞDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Tandoğan'ın üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Tandoğan'ın denetimli serbestlik kapsamında imza yükümlülüğü olduğu belirlendi.

Tandoğan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi


25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Rus kadını, erkekliğine laf ettiği için öldürdüğünü söyleyen Tandoğan hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi


''SÖYLEDİKLERİ ZORUMA GİTTİ''

Özgür Tandoğan, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Özgür Tandoğan savunmasında, maktul ile parkta tanıştığını belirterek, "Birlikte bir mekana gittik ve alkol aldık. Ardından bir taksiye binerek olay yerine gittik. Maktulle birlikte lavabo ihtiyacımızı gidermek için trafo arkasına gittik ve ihtiyacımızı giderdik. Oranın sakin olduğunu görünce ben de trafoya yaslandım. O da bana yaslandı. Bu sırada yakınlaşma oldu. Alkolden dolayı bir şey yapamadım. Beni ittirip üzerime çıktı. 'Bir şey yapamıyorsun' dedi. Gülmeye başladı. Söyledikleri zoruma gitti. Elimle hamle yapıp 'Sus, sus' şeklinde dudaklarına, ağzına iki üç kere elimi saniyelik olarak koyup çektim." dedi.

Dava ise eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi

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