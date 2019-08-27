taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8388
Euro
6.4905
Altın
1531.73
Borsa
96595.35
Gram Altın
287.486

Rus kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı

Moskova'da bir apartmanda yüksek ses ve koku nedeniyle çılgına dönen apartman sakinleri, komşularının evine girdi. Evde yüzlerce farenin yaşadığını gören apartman sakinleri, şoke oldu.

İHA | 27.08.2019 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde oturan 55 yaşındaki yaşlı kadının evinden uzun zamandır ilginç sesler ve kötü kokular gelince komşuları tedirgin olmaya başladı.

Rus kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı

EVDE GÜVERCİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Her gün çöpleri karıştırarak eve çöp getiren ve sık sık kafes içinde birçok güvercin getiren kadını komşuları seslerden dolayı uyardı. Kadın ise komşulara evde sadece güvercin beslediğini söyledi.

Daireden çıkan yüksek seslere ve kokuya dayanamayan apartman sakinleri, bir araya gelerek kadının evini basmaya karar verdi. Komşular hep birlikte daireye girdiklerinde dehşet görüntüleriyle karşılaştı.

EVDEN YÜZLERCE FARE ÇIKTI

Komşular eve girdiği anda evin içerisinde yüzlerce farenin olduğunu gördü. Eve girenler karşılarındaki tabloyu görünce gözlerine inanamadı.

Farelerden korkanlar daireye girmezken, cesaretle daireye girenler cep telefonlarının kameralarıyla fareleri görüntüledi. Komşular eve girince dairenin sahibini azarlayarak eve ekipleri çağıracaklarını söylediler.

Rus kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı

FARELERİ BESLEYEN KADINDAN SERT CEVAP

Fareleri besleyen kadın ise komşularına sert çıkarak hayatının kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadınlar Rus televizyonlarını davet ettiklerini ve bu rezilliği tüm Rusya’nın göreceğini ifade etti.

Rus kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı

EV KARANTİNAYA ALINDI

Dün yaşanan olayın görüntüleri akşam saatlerine internete düşünce televizyonların olayı duyurmasına gerek kalmadan olay tüm Rusya’da büyük etki oluşturdu. Yetkililer tarafından evin karantinaya alınarak farelerden arındırılacağı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

210
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

134
İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

98
Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

39
Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

70
Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

73
G7 Zirvesi sona erdi

G7 Zirvesi sona erdi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir