Rus kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

2 tonluk kargo taşıyan Progress MS 13 kargo kapsülü, geçtiğimiz günlerde Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştı.

İSTASYONA ULAŞTI

Rusya Roskosmos Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu tarafından verilen bilgiye göre Progress MS-13 kargo mekiği, 3 günlük yolculuğunu tamamlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşarak kilitlenme sürecini otomatik olarak gerçekleştiren kargo mekiği MS-13, 2.5 ton kargoyu başarılı bir şekilde yerine ulaştırdı.

Roscosmos, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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