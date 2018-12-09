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Rus Kızılordu Korosu'nun konserini Ukraynalılar bastı

Polonya’da düzenlenen Rus Kızılordu Korosu konseri sırasında Ukraynalı protestocular sahneyi basarak, Rusya’yı protesto etti. Protestoculara güvenlik görevlileri müdahale etti.

İHA | 09.12.2018 - 11:47..
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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik kültür etkinliklerine de yansıdı. Dünyanın en ünlü askeri müzik gruplarından olan Rus Kızılordu Korosu’nun Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde verdiği konserde Ukraynalı aktivistler sahneyi bastı.

Rus Kızılordu Korosu'nun konserini Ukraynalılar bastı

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kızılordu’nun konseri sırasında Ruslara ait dans gösterisi yapan grubun sahneden ayrılmasının ardından iki Ukrayna vatandaşı bir anda sahneye atladı. Slogan atarak sahneye çıkan Ukraynalı aktivistler, pankartlar açarak Rusya’yı protesto etti. Ukrayna ve Polonya bayrakları açan kişilere ilk olarak güvenlik görevlileri müdahale etti.

KIZILORDU ÜYELERİ KONSERİNE DEVAM ETTİ

Yaşanan protesto olayı sırasında güvenlik görevlileri 2 kişiyi sahneden indirdi. Bu sırada salonda konseri izleyen sanatseverler korkuya kapılarak, çığlık çığlığa bağırdı. Olayları sadece izlemekle yetinen Kızılordu üyeleri ise protestocuların salondan çıkarılmasının ardından konserlerine devam etti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

Salonun dışarısına çıkartılan protestocular amaçlarına ulaşmak için protestolarını salonun dışında da sürdürdü. Aktivistler protesto görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yayınlanan görüntüler Rus, Polonya ve Ukrayna basınında geniş yer bulunca, protestocular hedefine ulaşmış oldu.

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