Rus marketleri yönünü Türkiye'ye çevirdi

Koronavirüsü salgını nedeniyle dünyanın en büyük tedarikçisi olan Çin’den alımlarını askıya alan ithalatçılar, Türkiye’ye yöneliyor.

Ertelenen mobilya ve mermer fuarları nedeniyle bazı ithalatçıların rotayı Türkiye’ye çevirirken son olarak Rusya da Çin menşeli tarım ürünlerinden vazgeçerek, Türkiye’den alım yapmaya başladı.

DOMATES, BİBER, MANDALİN VE ÜZÜM ALIMI OLABİLİR

Komsomolskaya Pravda gazetesi, ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden Magnit’in Çin’den ürün alımını durduran şirketler arasında olduğunu yazdı. Zincirin 2019 cirosunun yüzde 3’lük kısmı Çin menşeili domates, biber, mandalin, üzüm ve pomel satışından gelmişti. Şirket yetkilileri söz konusu ürünleri Fas, İsrail ve Türkiye’den tedarik etmeye başladıklarını açıkladı.

AKLA GELEN İLK ALTERNATİF TÜRKİYE

Gazete, Rusya’nın Avrupa kısmında tüketilen paketli gıdaların yüzde 10-12’lik bölümünün Çin menşeli olduğunu yazdı. Gazetenin görüşüne başvurduğu perakendeciler, ürün tedarikinde Çin dışı alternatiflere yöneleceklerini söyledi. Perakende Pazarı Uzmanları Birliği’nden Andrey Karpov akla gelen ilk alternatifin Türkiye, İsrail ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu dile getirdi.

AÇIĞI TÜRKİYE VE FAS'TAN KAPATACAKLAR

Rusya Gıda Ürünleri ve Tedarikçileri Birliği (Rusprodsoyuz) Başkanı Dmitriy Vostrikov da Rusya’nın sebze ithalatında, birinci sırada Çin’in bulunduğuna işaret ederek “Çin’den sebze, meyve ve deniz ürünlerinin ithalatında düşüş yaşanıyor. İthalat hacminde oluşan açık Türkiye ve Fas’tan ürünlerle kolaylıkla kapatılabilir.” dedi.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Çin’den 2019’un 11 ayında 370 milyon dolar değerinde toplam 453 bin ton sebze ithal edildiğini bildiren Vostrikov, “İsrail, ithal ettiğimiz 135 milyon dolar değerindeki 139 bin tonla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 148 milyon dolar değerinde 136 bin tonluk ürünle üçüncü sırada.” diye konuştu.

OYUNCAKTA RİSK YOK

Türkiye’deki oyuncak piyasasının yaklaşık yüzde 65’ini, son zamanlarda koronavirüsle boğuşan Çin’den gelen ürünler oluşturuyor. Ebeveynlerin, Çin’den ithal edilen oyuncakları gönül rahatlığıyla alabileceğini belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu'ndan İZTO Meclis Üyesi Adil Özyiğit, “Türkiye’de çok ciddi bir denetim sistemimiz var. Sadece oyuncak değil, gelen her mal, akredite olmuş laboratuvarlarda teste gidiyor. 32 yılımı bu sektörde geçirmiş işadamı olarak çok net söylüyorum; virüsle alakalı veya virüsün dışında hiçbir tehlike yok. Milyonda bir bile risk yok.” dedi.

TÜRKİYE, ALİEXPRESS VE ALİBABA'DAN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Virüs nedeniyle alınan önlemler, Çin'den yapılan kargo taşımacılığını da olumsuz etkiledi. Bu ülkedeki alışveriş sitelerinden Türkiye’ye gelen kargoların sayısı, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuşlarını durdurmasının ardından yüzde 90 azalarak günlük 300 torbadan 30 torbaya kadar geriledi. Türkiye’den internet siteleri üzerinden en çok sipariş Çinli Aliexpress ve Alibaba’dan veriliyor.

"AVANTAJA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Türk turizmi Çin’in açığını kapatabilecek potansiyelde.” dedi.

İşler, “2020’de 500 bin Çinli turist bekliyorduk ancak zor gibi görülüyor. Ancak bu durumu avantaja dönüştürebiliriz. Çin’in durumundan dolayı Malezya, Endonezya, Hong Kong'a gidecek turistler rezervasyonları iptal edip, bize gelebilir." dedi.