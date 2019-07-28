Rus muhalif Navalnıy hastaneye kaldırldı

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Navalnıy'nın basın sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir süredir hapishanede bulunan Navalnıy'nın hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

ALERJİK REAKSİYON

Şiddetli alerjik reaksiyon gösteren Navalnıy'nın yüzünün şiştiği ve derisinde kızarıklıklar oluştuğunu belirten Yarmış, "Navalnıy, hayatı boyunca alerjik reaksiyon göstermemişti ve alerjinin nedeni henüz belirlenemedi." ifadelerini kullandı.

Navalnıy'nın kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Rus muhalifin sağlık durumunun "memnun edici" düzeyde olduğu ifade edildi.

Kremlin yönetimi muhalifi Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve 24 Temmuz'dan bu yana hapisteydi.

RUS MUHALİF LİDER

Öte yandan, Navalnıy'nın danışmanlarından Leonid Volkov da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce aynı hapishanede tutuklu bulunduğunu anımsatarak, "Ben de orada tutulduğumda benzer bir alerjik reaksiyon göstermiştim. Söz konusu hapishanenin hijyen standartlarında ciddi bir denetleme yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle dün yapılan gösterilerde, polisin şiddetli müdahalesinin ardından 1500'den fazla kişi göz altına alındı.