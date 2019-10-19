taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı. Kazada, 2 Rus mühendis hayatını kaybetti.

İHA | 19.10.2019 - 12:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeyceli Mahallesi'nde bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya’dan uçakla Antalya’ya giden Rus mühendisler, Ömer Ö. yönetimindeki minibüse bindi.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki  tıra arkadan çarptı.

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

2 ÖLÜ 11 YARALI

Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesi'ne sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Cumhuriyet Savcılığı!nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

56
Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

336
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

152
Katalanlar caddeleri ateşe verdi

Katalanlar caddeleri ateşe verdi

77
MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

44
Rıza ve Taha Askeri Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak

Rıza ve Taha Askeri Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak

43
Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir