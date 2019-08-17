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Rus Özel Kuvvetleri'nin başarısız operasyonu

Moskova'da bir zanlının evine yapılan operasyonda pencereden içeriye girmeyi beceremeyen ekip ülke gündemine oturdu.

DHA | 17.08.2019 - 20:31..
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir evin kapısını kırmak yerine binanın ikinci katına merdivenle çıkmayı deneyen ekipten bir kişi yukarı çıkarken, diğer üç polis merdiveni tuttu.

PENCEREDEN DÜŞTÜ

Merdivenden çıkan polis pencereyi tekmeleyerek açmaya çalıştı. Başarısız olunca ardından bu kez pencereye omuz attı. Tam bu esnada da polis pencereden düştü.

Rus Özel Kuvvetleri baskın sırasında rezil oldu VİDEO

Özel kamuflajları olan polisler, düşen arkadaşlarını tutmaya çalışırken de zanlı pencereye yöneldi.

Pencereden düşen polis yine merdivenlerden çıkarak bu kez çekiçle vurarak pencerenin camını kırdı.

ZANLI PENCEREYİ AÇTI

Zanlı ise pencereyi açarak polisin içeriye girmesini kolaylaştırdı.

ALAY KONUSU OLDULAR

Çevrede bulunanlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra Rusya'da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Ruslar, Özel Kuvvetleri’nin düştüğü durumla sosyal medyada bolca alay etti.

Çeşitli suçlardan dolayı aranan zanlının polis tarafından gözaltına alındı.

Rus Özel Kuvvetleri'nin başarısız operasyonu

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