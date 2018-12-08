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Rus papaz lüks yaşamıyla sosyal medya fenomeni oldu

Instagram’a yüklediği lüks yaşam tarzını ve zenginliğini yansıtan fotoğraflarla fenomen olan Rus papaz, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu.

İHA | 08.12.2018 - 17:00..
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Rusya’nın Tver şehrinin Eparhiy Bilimsel Kütüphanesi Başkanı olan Papaz Vyaçeslav Baskakov’un 2018 yılı boyunca paylaştığı fotoğraflar ve görüntüler, ancak aralık ayında dikkat çekmeye başladı.

PAHALI ÇANTALAR, LÜKS RESTORANLAR...

Papaz Vyaçeslav Baskakov, Instagram hesabına yüklediği, hepsi dünyaca ünlü markalardan olan Gucci ayakkabılar, Louis Vuitton çantaların resimleri ve pahalı restoranlardaki lüks ziyafet görüntülerinin paylaşılmasıyla tartışma konusu olmaya başladı.

Rus papaz lüks yaşamıyla sosyal medya fenomeni oldu

"Archpriesttver" Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflar, daha sonra kaldırıldı. Ardından hesap görünüme kapatıldı. Ancak daha önceden screenshot ile paylaşılan görüntü ve fotoğraflar yaygınlaşınca Vyaçeskavko Baskakov kendisini daha fazla gizleyemedi.

Rus papaz lüks yaşamıyla sosyal medya fenomeni oldu

Papaz’ın bu kadar parayı nereden bulduğu sorgulanmaya başladı. Rusya Ortodoks Kilisesi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rus papaz lüks yaşamıyla sosyal medya fenomeni oldu

Rus papaz lüks yaşamıyla sosyal medya fenomeni oldu

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