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Rus polisi sokak dövüşünü engellemek yerine izledi

Rusya’da sokak ortasında tartışan 2 kişi dövüşürken, Rus polisinin kavgaya müdahale etmemesi, sosyal medyada tepki topladı.

İHA | 25.02.2020 - 11:46..
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Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Podolsk’ta, restoranda yemek yedikten sonra hesaba itiraz eden müşteri, güvenlik görevlisi tarafından restorandan çıkarıldı.

Olaydan bir gün sonra ise müşteri ve güvenlik görevlisi dövüşmek için restoran önünde bir araya geldi.

POLİS MÜDAHALE ETMEK YERİNE İZLEMEYİ TERCİH ETTİ

Polis, kalabalık grupların restoran önünde toplandığını görünce olay yerine zırhlı ekipler gönderdi.

Ancak ekipler dövüşecek 2 kişinin kavgasını engellemek yerine izlemeye karar verdi. Üstelik polisler dövüşen kişilerin arkadaşları olaya müdahale etmesin diye güvenlik önlemi aldı.

Rus polisi sokak dövüşünü engellemek yerine izledi

İFADELERİ ALINDI

Kavgada müşteri, restoranın güvenlik görevlisini darbederken, polis en sonunda olaya müdahale ederek, 2 kişiyi de ifadelerini almak üzere merkeze götürdü.

Rus polisi sokak dövüşünü engellemek yerine izledi

POLİSLERİN DAVRANIŞI TEPKİ TOPLADI

Olayı cep telefonuyla görüntüleyenlerden biri görüntüyü sosyal medyada paylaşınca Rusya karıştı. Birçok kişi kavgayı ayırmayıp izleyen polisler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Görüntüler yayılmaya devam ederken, polisler hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

Rus polisi sokak dövüşünü engellemek yerine izledi

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