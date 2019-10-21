Rus polisinin imaj çalışması

Beşikaş'ın Alman kalecisi Karius, kahve içerken bir selfie yaptı ve Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada Karius'un paylaşımına, "Bardağı tutabilmişsin" şeklinde esprili yorumlar geldi.

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Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız

Üç katlı bir eve girip evin tesisat ve musluk malzemeleri çalan hırsız, kaçmak istedi. Ancak hırsız, havalandırma boşluğunda yakalandı.