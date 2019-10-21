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Rus polisinin imaj çalışması

Yaz sonlarına Moskova'da Putin karşıtı gösterilerde şiddet kullanan Rusya Polis Teşkilatı imaj düzeltmeye çalışıyor.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 17:01..
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Rus polisinin imaj çalışması

Rusya'da geçtiğimiz eylül ayı yapılan seçimler öncesinde seçimlere katılmasına izin verilmeyen adayların destekçilerie sokaklara çıkmıştı.

Rus polisi ise göstericilere müdahale etmek için bol bol şiddete başvurmuştu.

Olayların üzerinden aylar geçti, şimdi sıra imajı düzeltmede.

KADIN POLİSLERİ KULLANDILAR

Rusya'da iktidarın yayın organı olarak çalışan Sputnik Türkiye edisyonu "Rusya'nın polis güzelleri" başlığıyla bir video yayınladı.

Videoda 3 kadın polis yer alırken; polislerin turizm ve atlı güvenlik birimlerinden seçildi.

Kendilerinden bahseden polisler özellikle Kızıl Meydan'ı ziyaret eden turistlerin kendileriyle bol bol bol fotoğraf çektirdiğini de söyledi.

Rus polisinin imaj çalışması

Rus polisinin imaj çalışması

Rus polisinin imaj çalışması

Rus polisinin imaj çalışması

Rus polisinin imaj çalışması

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Rus polisinin imaj çalışması

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Rus polisinin imaj çalışması

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