Rus ruleti nedir

Tabancaya tek bir kurşun yerleştirilir ve kurşunun yeri belli olmayacak şekilde top çevrilir.

Oyuncular, sırayla tabancayı şakaklarına dayarlar ve tetiği çekmek suretiyle şanslarını denerler. Rus ifadesi, oyunun doğduğu ülkeye işaret etmektedir.

OLASILIK BİLİMİNİN GENEL YASALARI

Olasılık biliminin genel yasaları, Rus ruleti için de geçerlidir. Eğer tabancanın topu 6 mermi alıyorsa ve her denemeden sonra top yeniden çevrilmiyorsa, silahın ateş alma olasılığı artan bir oranda büyür.

POPÜLER KÜLTÜRDE RUS RULETİ

Rus ruletinin abartılı bir versiyonuna, Kurtlar Vadisi dizisinin bir bölümünde rastlanmaktadır. Dizinin önemli karakterlerinden Polat Alemdar, 6 mermilik bir tabancaya 5 kurşun koyar ve diğer bir önemli karakter Testere Necmi'ye uzatır. Burada oyunun adı değişik bir şekildedir (Türk ruleti). Aynı şekilde Balıkçı ve Ali Kaptan, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de Rus Ruleti oynamaktadırlar. Ve yine birçok dizi ve sinemada da Rus Ruleti oyununa rastlanmaktadır.

EDEBİYATTA RUS RULETİ

Yazar Kosta Kortidis'in "Rulet" adlı oyunu. II. Dünya Savaşı sırasında, Alman savaş esirleri kafatası tümeninde esir tutulurken, Rus askerleri tarafından rulet oynamaya zorlanır. Psikolojik gerilim türündeki tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları tarafından ilk kez 6 Ekim 2014 tarihinde sahnelenmiştir. Kitap olarak basılan eser, Lehçe, Almanca, Boşnakça, Yunanca, Rusça, Farsça dahil birçok dile çevrilmiştir. Yazar Kosta Kortidis, Rulet adlı eseriyle, 2015 yılında Türkiye'nin en başarılı oyun yazarı seçilmiştir. Mihail Lermontov'un Zamanımızın Bir Kahramanı romanında, bir kışlada askerler Rus ruletinin bir çeşidini oynamaktadır.