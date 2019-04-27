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Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

DHA | 27.04.2019 - 09:56..
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Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde, can yeleği giyen askerlerin olduğu görüldü.

RUS SAVAŞ GEMİSİ 'DUR YOLCU' YAZISININ ÖNÜNDEN GEÇTİ

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

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