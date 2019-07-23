Rus savaş uçaklarından Güney Kore hava sahası ihlali

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Güney Kore hava sahasını ihlal ettiğini resmi olarak duyurdu. Bakanlık, ayrıca yüzlerce uyarı ateşi açıldığını söyledi.

RUS VE ÇİN ASKERİ UÇAKLARDAN İHLAL

Ayrıca Bakanlık, Kore Hava Savunma Teşhis Bölgesi'ne (KADIZ) 3 Rus savaş uçağının girdiğini, bir uçağın ise iki kere sahayı ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada sadece Rus uçaklarının değil, aynı zamanda Çin askeri uçaklarının da KADIZ bölgesine girdiği ifade edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yetkilileri, Rus uçağının A-50 havadaki erken uyarı ve kontrol uçağı olduğunu, Güney Kore'nin ihlale cevaben F-15 ve F-16 savaş uçaklarını gönderdiğini belirtti.

360 MERMİ ATILDI

JCS yetkilisi, Güney Kore jetlerinin olay sırasında yaklaşık 360 mermi attığını, Rus uçaklarının herhangi bir tepki vermediğini belirtti. Atışlardan sonra Güney Kore hava sahasını terk eden uçakların 20 dakika sonra yeni bir ihlal gerçekleştirdiği ve uçaklara yeniden uyarı atışları yapıldığı belirtildi.

RUSYA İNKAR ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili hemen bir açıklama yaptı. Devlet kaynakları böyle bir ihlal gerçekleşmediğini belirtti.