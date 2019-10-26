Rus şirketi Yandex, TikTok'a rakip olacak uygulamasını duyurdu

Ayda 500 milyondan fazla kullanıcısı olan ve özellikle Çin'deki gençler arasında popüler olan TikTok, kullanıcıların özel efektlerle kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyor.

Son zamanlarda en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri olan TikTok, diğer şirketlerin de ilgisini çekmeyi başardı. Rus şirketi Yandex ise, geliştirdiği yeni kısa video uygulamasıyla TikTok’un karşısına dikilmeye hazırlanıyor.

GELECEK YIL AVRUPA'DA YAYINLANACAK

Rusça’da katman anlamına gelen Sloy isimli kısa video uygulaması yayınlayan Yandex, uygulamayı şu anda yalnızca Rusya, Belarus ve Kazakistan'daki App Store'da kullanıma sunuyor. Yandex, uygulamanın, gelecek yıl Avrupa ve Amerika’daki android kullanıcılarıyla buluşacağını açıkladı.

TIKTOK,ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ TOPLADIĞI İÇİN CEZA ÖDEMİŞTİ

Federal Ticaret Komisyonu; TikTok’un, çocuklardan yasa dışı kişisel veri topladığını ve ebeveynlerin izinleri alınmadan uygulamaya kabul edildiklerini belirterek, şirkete 5.7 milyon dolar ceza kesmişti.

HİNDİSTAN'DA YASAKLANDI

Hindistan Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda, TikTok uygulamasının, Google Play Store ve App Store'dan kaldırılması için Apple ve Google'a başvuru yapmıştı.

Madras Yüksek Mahkemesi; TikTok uygulamasının, pornografiyi yaymak için kullanıldığına dair kaygılar nedeniyle Google Play Store ve App Store'dan kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararı üzerine Apple ve Google, TikTok uygulamasını Hindistan'daki Play Store ve App Store mağazalarından kaldırdı.

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