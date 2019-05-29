Rus sürücü son anda hayatta kaldı

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Ribery 2 takım üzerinde duruyor

Marsilya hakkında konuşan Franck Ribery, "Geri dönüş olur mu bilmiyorum. Tabii ki her şey mümkün" dedi. Ayrıca yıldız futbolcunun G.Saray'a dönme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.