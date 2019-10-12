taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Rus sürücü telefonda konuştuğu kişiye kızıp yayaları ezdi

Nijniy Novgorod şehrinde telefonla konuştuğu sırada cinnet getiren sürücü, karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa çarptı, ardından da arabayı yaşlı bir adamın üstüne sürdü.

İHA | 12.10.2019 - 15:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dün akşam saatlerinde tuhaf bir kaza meydana geldi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE YAŞLI ADAM TAKLA ATTI

Trafikte seyir halindeyken bir anda direksiyonu 11 yaşındaki okul öğrencisinin üstüne kırdı. Çocuk hızla gelen aracın çarpmasıyla birlikte havada takla attı.

Çocuk yolun ortasından gelen tramvayın önüne düşerken sürücü aracını bu kez yol kenarında ilerleyen yaşlı bir adamın üstüne sürdü. Yaşlı adamda çarpmanın şiddetiyle havada takla atıp yere düştü.

Rus sürücü telefonda konuştuğu kişiye kızıp yayaları ezdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü ise arkasına bile bakmadan yoluna tekrar dönüp trafikte ilerlemeye devam etti. Yaşanan bu ilginç olayın ardından polis tarafından sürücünün gözaltına alındığı duyuruldu.

Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi VİDEO

YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazada yaralanan 11 yaşındaki okul öğrencisinin vücudunun bazı kısımlarında kırıklar olduğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken aracın çarptığı yaşlı adamın ise sağlık durumunun iyi olmadığı açıklandı.

Rus sürücü telefonda konuştuğu kişiye kızıp yayaları ezdi

'TELEFONLA KONUŞUYORDUM SİNİRLENDİM' İFADESİ

Olayla ilgili soruşturma devam edilirken sürücünün ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılacağı ve büyük olasılıkla cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Sürücünün ilk ifadesinde telefonda görüştüğü kişiye çok sinirlendiği ve bu nedenle yayaların üstüne aracını sürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

396
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

100
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

97
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

49
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

48
ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

321
A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir