Rus sürücü telefonda konuştuğu kişiye kızıp yayaları ezdi

Dün akşam saatlerinde tuhaf bir kaza meydana geldi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE YAŞLI ADAM TAKLA ATTI

Trafikte seyir halindeyken bir anda direksiyonu 11 yaşındaki okul öğrencisinin üstüne kırdı. Çocuk hızla gelen aracın çarpmasıyla birlikte havada takla attı.

Çocuk yolun ortasından gelen tramvayın önüne düşerken sürücü aracını bu kez yol kenarında ilerleyen yaşlı bir adamın üstüne sürdü. Yaşlı adamda çarpmanın şiddetiyle havada takla atıp yere düştü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü ise arkasına bile bakmadan yoluna tekrar dönüp trafikte ilerlemeye devam etti. Yaşanan bu ilginç olayın ardından polis tarafından sürücünün gözaltına alındığı duyuruldu.

Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi VİDEO



YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazada yaralanan 11 yaşındaki okul öğrencisinin vücudunun bazı kısımlarında kırıklar olduğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken aracın çarptığı yaşlı adamın ise sağlık durumunun iyi olmadığı açıklandı.

'TELEFONLA KONUŞUYORDUM SİNİRLENDİM' İFADESİ

Olayla ilgili soruşturma devam edilirken sürücünün ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılacağı ve büyük olasılıkla cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Sürücünün ilk ifadesinde telefonda görüştüğü kişiye çok sinirlendiği ve bu nedenle yayaların üstüne aracını sürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.