Rus turist köpeği tekmeledi, sahibine kafa attı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu'nun iş yerine eşiyle gelen Rus turist İgor Nekludov, alışveriş için reyonlar arasında gezmeye başladı.

KÖPEĞİ TEKMELEDİ, SAHİBİNİ DÖVDÜ

İgor Nekludov reyonlar arasında Ömeroğlu'nun köpeğiyle karşılaştı. Küçük köpeği seven Nekludov, bir süre sonra yanına tekrar gelen köpeğe, elini ısırdığı iddiasıyla tekme attı. Rus müşteri, bu durumu fark ederek tepki gösteren Metin Ömeroğlu'na ise önce yumruk ardından kafa atarak burnunu kırdı.

Rus turist markette köpeğe tekme, sahibine kafa attı İZLE

RUS TURİSTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra Nekludov ve eşi olay yerinden hızla uzaklaşırken, burnu kırılan Metin Ömeroğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kan içinde kalan Ömeroğlu, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Metin Ömeroğlu, tedavisinin ardından Rus turistten şikayetçi oldu.

"KÜSTAH, GÜNEŞ KREMİ SÜRÜP TATİLİNE DEVAM EDİYOR"

Yaşadığı saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ömeroğlu, Alanya Belediyesi ve Adalet Bakanlığını etiketleyerek saldırgan turistin cezalandırılmasını istedi. Metin Ömeroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip 3 kilogram ağırlığındaki köpeğime sert bir şekilde tekme attı. Buna rağmen ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde bir de bana kafa atarak burnumu kıran Rus uyruklu Igor Nekludov adlı küstah şahıs, şu anda Alanya'da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte. Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor izlemekte olacağım." dedi.