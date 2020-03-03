taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.19
Euro
6.8856
Altın
1599.1
Borsa
107309.87
Gram Altın
317.341
Bitcoin
54976.1

Rus uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

Rus uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşim yerlerine bombadırmanı sonucu ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi.

AA | 03.03.2020 - 04:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor.

Rus savaş uçakları, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib ilinde gün boyu cephe hatları ve bazı sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bombardımanlarda Fua beldesindeki sivil yerleşimler de vuruldu.

Sivil Savunma kaynakları, Fua'da ilk belirlemelere göre 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi.

Temmuz 2018'de rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki siviller tahliye edilmişti. Esad rejimi de bu tahliyelere karşılık Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgelerinde kuşatmada tuttuğu ya da alıkoyduğu binlerce sivilin İdlib'e geçişine izin vermişti. İdlib'e gelen sivillerden bir bölümü Fua beldesine yerleşmişti.

Rus uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

Rus uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

Rus uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

 

İlginizi Çekebilir
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına cevap
Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açma kararını Twitter'dan eleştiren Alman Dışişleri Bakanı Maas'a, Çavuşoğlu cevap verdi.
Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti
Hulusi Akar, Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi ile görüşme yaptı.
Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile İdlib ve mülteci meselesini telefonda görüştü.
İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu
İdlib'de düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
97
Ünal Karaman Rize'ye gitti
Ünal Karaman Rize'ye gitti
59
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına cevap
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına cevap
6
Erdoğan, Merkel ile görüştü
Erdoğan, Merkel ile görüştü
3
Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti
Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti
0
Ankara'da bina garajında patlama: 4 yaralı
Ankara'da bina garajında patlama: 4 yaralı
1
Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir