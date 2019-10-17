Rus vatmanın mesajlaşması kazaya neden oldu

Moskova'da gece saatlerinde, vatmanın mesajlaşırken önüne bakmaması nedeniyle büyük bir tramvay kazası yaşandı.

MESAJLAŞIRKEN DURAĞA YAKLAŞTIĞINI FARK ETTİ

Mesajlaşma sırasında bir anda başını kaldıran vatman, başka bir durağa yaklaştığını ve önünde başka bir tramvayın durakta beklediğini son anda fark etti.

6 YARALI

Önündeki tramvayı geç fark eden vatman, elindeki telefonu bırakarak tramvayı durdurmaya çalıştı, fakat başarılı olamadı. Tramvay, önündeki tramvaya arkadan çarptı. Yaşanan kazada, vatman dahil vagonlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kazanın ardından vatman hakkında Moskova Belediyesi idari soruşturma başlattı. Ayrıca Moskova Bölge Savcılığı da konu ile ilgili soruşturma başlattı.

TRAMVAYLARIN TOPLAM BEDELİ 100 MİLYON DOLAR

Basına servis edilen görüntülerde vatmanın, yüzde 100 kusurlu olduğu görüldü. Vatmanın görevine son verileceği öğrenilirken, tramvayların toplam bedelinin 100 milyon dolar olduğu açıklandı.

Görüntüler basın üzerinden servis edilince Ruslar sosyal medyadan, “100 milyon dolarlık mesaj, Kremlin Sarayı karşısından lüks bir daire alınabilirdi.” gibi yorumlar yaparak kazayı yapan vatman ile dalga geçti.