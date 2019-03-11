Rus vekil: S-500 ABD'li muadillerinin önünde

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, S-400 ve S-500 savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz." ifadesi hakkında açıklama yapan Rus vekil Yuriy Şvıtkin, Rusya ve Türkiye arasında askeri alanda yürütülen iş birliğinin karşılıklı faydaya dayandığını ve mevcut anlaşmalara sıkı biçimde bağlı kalınarak yürütüldüğünü söyledi.

"TÜRKİYE BİZİM SİSTEMLERİMİZİ TERCİH EDİYOR"

Şvıtkin, "Kuşkusuz, Türkiye'nin Rusya'yla askeri-teknik iş birliğiyle ilgili ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu iş birliği, karşılıklı faydaya dayanıyor. Bununla birlikte Türkiye'nin çıkar alanı içinde yer aldığını belirtmemiz gerekir.

ABD, askeri-teknik iş birliği alanında rekabet için her türlü çabayı gösteriyor ancak özellikle S-400 ve gelecekte piyasaya sunulacak olan S-500, fiyat, kalite, verimlilik bakımından ABD'li muadillerinin önünde. Bu nedenle de Türkiye tercihini bunlardan yana kullanıyor." dedi.