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Rus vlogger'a saldırı anı

Rusya’nın en çok tanınan vloggerlarından Stanislav Reshetnikov, canlı yayın sırasında saldırıya uğradı.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 15:11..
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Rusya’nın tanınan vloggerlarından olan ve çektiği videolarla izlenme rekorları kıran Stanislav Rehetnikov, internet üzerinden canlı yayına başladı.

Rehetnikov, konuk aldığı kız arkadaşıyla birlikte yaptığı canlı yayın sırasında 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Stüdyonun kapısından giren 2 erkek bir anda fenomene yumrukla saldırdı.

YUMRUK VE TEKMELERLE DÖVDÜLER

Önce yüzünü gizleyen bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Reshetnikov, ardından diğer saldırganın da devreye girmesiyle, dakikalarca yumruklarla ve tekmelerle dövüldü.

Yerinden bile kıpırdayamayan fenomenin konuk aldığı kız arkadaşı ise büyük şok geçirerek, sandalyesinden bile kıpırdayamadı. Bir süre sonra kameranın da darbe alması üzerine yayın kesintiye uğradı.

Rus vlogger canlı yayında saldırıya uğradı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrasında vlogger Stanislav Reshetnikov’un, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Reshetnikov’un, yüz kemiklerinde ve kafatasında kırılmalar olduğu ayrıca beyin travması geçirdiği öğrenildi.

Reshetnikov’un, Moskova’da bir hastanede tedavisine devam edildiği öğrenilirken saldırganların, polis tarafından gözaltına alındığı ve sorgularının ardından serbest bırakıldıkları belirtildi. Saldırganların da sosyal medya fenomenleri olduğu ve aralarında rekabet olduğu için saldırıyı gerçekleştirdikleri aktarıldı.

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