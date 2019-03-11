Rus Ural Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağının, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş yaptığı belirtildi.

PİLOT BOMBA İHBARI YAPTI

Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'ndan isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak, Bahreyn-Moskova seferini yapmakta olan Airbus A321 tipi bir yolcu uçağının havalimanına yerel saatle 14.56'da (TSİ 13.56) acil iniş yaptığını söyledi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, acil iniş kararı, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle alındı.

Rus yolcu uçağında bomba şüphesi

255 KİŞİ BULUNUYOR

Ayrıca pilotun, yolcular ile mürettebatın uçaktan bir an önce tahliye edilmesi kararı aldığı da kaydedildi. Havalimanı personelinin tahliyeyle görevlendirildiği de eklendi.

Uçakta, mürettebat da dahil olmak üzere 225 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

BOMBA BULUNMADI

Diğer taraftan bir Rus ajansı, kontrol edilmesinden sonra uçakta, bomba ya da patlayıcı herhangi bir madde bulunmadığını aktardı. Ajansa göre, uçakta bomba bulunduğuna ilişkin bir not kağıdı bulduğunu söyleyen yolcu ise gözaltına alındı ve sorgulanıyor.