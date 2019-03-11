taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4394
Euro
6.1176
Altın
1295.395
Borsa
101141.96
Gram Altın
226.56

Rus yolcu uçağında bomba şüphesi

Rus hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bomba şüphesi nedeniyle acil iniş yaptı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 14:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

Rus Ural Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağının, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş yaptığı belirtildi.

PİLOT BOMBA İHBARI YAPTI

Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'ndan isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak, Bahreyn-Moskova seferini yapmakta olan Airbus A321 tipi bir yolcu uçağının havalimanına yerel saatle 14.56'da (TSİ 13.56) acil iniş yaptığını söyledi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, acil iniş kararı, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle alındı.

Rus yolcu uçağında bomba şüphesi

255 KİŞİ BULUNUYOR

Ayrıca pilotun, yolcular ile mürettebatın uçaktan bir an önce tahliye edilmesi kararı aldığı da kaydedildi. Havalimanı personelinin tahliyeyle görevlendirildiği de eklendi.

Uçakta, mürettebat da dahil olmak üzere 225 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

BOMBA BULUNMADI

Diğer taraftan bir Rus ajansı, kontrol edilmesinden sonra uçakta, bomba ya da patlayıcı herhangi bir madde bulunmadığını aktardı. Ajansa göre, uçakta bomba bulunduğuna ilişkin bir not kağıdı bulduğunu söyleyen yolcu ise gözaltına alındı ve sorgulanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

197
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

34
Deniz Çakır'ın dizisi erken final yapıyor

Deniz Çakır'ın dizisi erken final yapıyor

117
Karius oyundan çıkmak istedi

Karius oyundan çıkmak istedi

25
CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu

CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu

198
Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

87
THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir