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Rusgvardiya’nın en güzel çalışanı

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin düzenlediği güzellik yarışmasının ilk kazananı Ekaterinburglu Anna Hramtsova oldu.

AA | 28.04.2019 - 19:35..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016 ylında talimatıyla özellikle Rusya'da terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin (Rosgvardiya) görev yapan kadın polisler arasında seçmeler yapıldı.

57 BİNDEN FAZLA OY ALDI

Üniformalarıyla fotoğraf çeken kadın polisler yarışmaya katılarak muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapıldı.

3 milyondan fazla Rus'un katıldığı oylamada 57 binden fazla oy alan Rusya'nın Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova en güzel kadın polis seçildi.

Rusgvardiya’nın en güzel çalışanı

Rosgvardiya tarafından yapılan açıklamada oylamanın çok hassas gerçekleştirildiği, kadın polislerin akraba, arkadaş ve yakınlarının yanıltıcı oylama yapmaması için tüm önlemlerin alındığını ve gerçek sonuçlara göre kazananların ve dereceye girenlerin belirlendiği açıklandı.

2020 YILININ TAKVİMİNDE YER ALACAK

Rusya'da yeni kurulan servisin tanıtımı için büyük çaba sarf edilirken Rosgvardiya tarafından yapılan seçmelerde dereceye giren toplam 12 kadın polis servisin 2020 yılı takviminde .

Rusgvardiya’nın en güzel çalışanı

Rusgvardiya’nın en güzel çalışanı

Rusgvardiya’nın en güzel çalışanı

Rusgvardiya’nın en güzel çalışanı

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