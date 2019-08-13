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Rusya Antalya'da buz pisti yapmak için yer istedi

Bir Rus yatırım şirketi, Antalya’da buz pistinin yapımını finanse etme niyetinde olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 19:53..
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Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rus yatırımcıların Antalya’da buz pisti yapacağını, pistin yapımının yaklaşık 2 yıl süreceğini söyledi.

ÜST DÜZEY SPORCULAR ÇOCUKLARA EĞİTİM VERECEK

Palankoyev, “Halihazırda Antalya’da buz pisti projesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Orada çok amaçlı spor merkezi yapmayı umut eden Rus yatırımcılar var. Bu bir sosyal proje olacak. Üst düzey yıldızların davet edilerek çocuklara buz hokeyi ve buz pateni eğitimi verilmesi planlanıyor.

ARAZİ SAĞLANIRSA 2 YILDA TAMAMLANACAK

Türkiye tarafının bu proje için arazi bulup sağlaması gerekiyor. Antalya Belediye Başkanı ile görüştüm, bu konuda mutabakata vardık. Arazinin sağlanması durumunda buz pisti yapımının yaklaşık 2 yıl sürecek." dedi.

"ANTALYA İÇİN OLDUKÇA SIRA DIŞI OLACAK"

Bu sorunun çözüme kavuşturulacağını kaydeden Palankoyev, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ama zamana ihtiyaç var. Sadece Türklerin Rusya’da inşaat yaptığı yönünde bir görüş var. Ama örneğin Antalya’da, Rus girişimciler büyük miktarda yatırım yaptı, bu paralarla oteller ve diğer tesisler inşa edildi. Buz pisti projesi gerçekten sembolik bir olay olacak. Antalya için oldukça sıra dışı olacak, çünkü orada böyle bir tesis yok”.

Rusya Antalya'da buz pisti yapmak için yer istedi


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