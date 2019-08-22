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Ruslar insansı robot Fyodor'u uzaya gönderdi

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonuna "Skybot F-850" model "Fyodor" adı verilen insansı robot yolladı.

AA | 22.08.2019 - 21:44..
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Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan Soyuz uzay mekiği sabah saatlerinde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden fırlatıldı.

Mekiğin taşıdığı malzemeler, aralarında Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin ve Aleksandr Skvortsov'un bulunduğu UUİ'de görevli uluslararası ekibin ihtiyaçları için kullanılacak.

TEHLİKELİ GÖREVLER İÇİN ROBOT DENENİYOR

"Fyodor" adı verilen insansı robot ise uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere test edilecek.

Normalde UUİ'de görev yapacak personeli taşıyan Rus Soyuz mekikleri, ilk kez ikmal için kullanılıyor.

Mekiğin 24 Ağustos'ta istasyona ulaşması bekleniyor.

Ruslar insansı robot Fyodor'u uzaya gönderdi

UUİ'DE 6 KİŞİLİK EKİP BULUNUYOR

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik ekip dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX ise NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

Ruslar insansı robot Fyodor'u uzaya gönderdi

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