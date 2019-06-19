Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

Türkiye turizm potansiyeli açısından gün geçtikçe daha fazla kapasiteye ulaşıyor. Özellikle 2019'un hedef yıl olarak görüldüğü turizm sektöründe Ruslar, Türkiye'de tatil yapmanın en uygun maaliyetini hesapladı.

ORTALAMA MALİYET 9 BİN TL

Rusya'nın önemli turizm yayınlarından olan Travelata.ru sitesi uzmanları, önde tur operatörlerinin online satış verilerine dayanan istatistiği analiz ederek Türkiye’deki tatilin ortalama maliyetini hesapladı.

Türkiye’ye tur paketlerinin ortalama fiyatı 98 bin ruble (yaklaşık 9 bin TL), yani Rusya’daki tatil beldelerine göre 2 kat daha pahalı olduğu belirlendi. Bu rakamın geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 zamlandığı belirtildi.

EN PAHALI: BELEK

En pahalı tatil köyü Belek oldu. Bir ailenin Belek’te tatili, uçuş ve konaklama dahil ortalama 155 bin ruble (14 bin TL) olarak gerçekleşti. Marmaris’in 73 bin ruble (6.600 TL) ile nispeten daha ucuz olduğu ifade edildi.

EN ÇOK TALEP: ALANYA

En çok talep gören, ortalama 89 bin ruble ile Alanya olurken ilk 3’te ayrıca Kemer (94 bin ruble) ve Side (109 bin ruble) yer aldı.

Bodrum’daki tatil turistlere ortalama 103 bin, Antalya’da ise 118 bin rubleye mal oluyor.

HER ŞEY DAHİL TERCİHİ

Türkiye’ye tur paketlerinin yüzde 49’u 5 yıldızlı otellere, yüzde 38’i 4 yıldızlı otellere, yüzde 12’si de 3 yıldızlı otellere tekabül ederken turistlerin yüzde 1’i farklı konaklama seçeneklerini değerlendirdi. Turistlerin yüzde 65’i ‘her şey dahil’ sistemini seçerken, yüzde 32’si 'ultra her şey dahil' sistemini tercih etti.

Rusların gözde turizm bölgelerinde bu yıl geçtiğimiz yıla oranla bir gece daha fazla kaldığı belirlendi. Türkiye tatil süresinin bu yıl ortalama 9 gece olduğu, geçen yıla göre 1 gece arttığı kaydedildi.