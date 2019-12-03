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Rusların nükleer savaş için geliştirdiği tank: Obje 279

Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest, Sovyetler Birliği döneminde nükleer savaş ortamında çatışmalarda yer almak amacıyla özel olarak geliştirilen tankı konu aldı.

AA | 03.12.2019 - 23:45..
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National Interest'in haberine göre; ‘Obje 279’ olarak adlandırılan Sovyet tankı, 1950’li yılların sonunda nükleer savaş ortamında çatışmalarda yer almak amacıyla özel olarak geliştirildi.

MÜRETTEBATI NÜKLEER PATLAMADAN KORUYOR

Tankın dış yapısında bazı sıra dışı özelliklerin olduğunu belirten NI, tasarımcılara göre aracı ve içindeki mürettebatı nükleer patlamanın yıkıcı etkisinden koruyabilecek, tabağı andırır yassı gövdesine ve engebeli arazide ilerleme kabiliyetini arttıran 4 adet palete dikkat çekti.

Rusların nükleer savaş için geliştirdiği tank: Obje 279

T-72'DEN DAHA DAYANIKLI

Tankın kule kısmında 319 milimetre, gövdenin en takviye edilmiş noktasında ise 269 milimetre olan zırh kalınlığına vurgu yapılan yazıda, bu özelliklerin 1970'lerde hizmete giren ünlü Sovyet T-72 tankının özelliklerini önemli ölçüde aştığının altı çizildi.

Rusların nükleer savaş için geliştirdiği tank: Obje 279

AĞIR TANK OLMASI İLE MODASI GEÇTİ

Bu özelliklerine rağmen ‘Obje 279’un orduda kullanılmadığını yazan uzmanlar, bu durumu hızlı manevra yapma ve hareket etme kabiliyeti olan hafif tankların çatışmada daha etkili olduklarının kabul edildiği 1950’lerin ortasında ağır tankların güncelliğini yitirmesine bağladı.

Rusların nükleer savaş için geliştirdiği tank: Obje 279

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