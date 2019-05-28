Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden Glonass-M navigasyon uydusu ile birlikte uzaya fırlatıldığı sırada Soyuz-2.16 uydusunun üzerine yıldırım düştü, ancak fırlatma işlemi normal biçimde gerçekleştirildi.

Füze, yıldırıma rağmen belirlenen saatte yörüngeye yerleşti.

"HER KOŞULDA ÇALIŞABİLİYORUZ"

Plesetsk uzay üssü Başkanı Tümgeneral Nikolay Nesteçuk, “Hava engel değil, biz her türlü hava koşulunda çalışabiliyoruz. Bu durum yıldırımın kozmik füze teçhizatımıza zarar vermediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.” dedi.

Rusların Soyuz füzesine yıldırım çarptı ViDEO

Sputnik'in haberine göre; Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, füzenin fırlatıldığı anları Twitter’dan paylaştı.

Soyuz-2.1b bu yıl ilk kez Plesetsk uzay üssünden fırlatıldı, şimdiye kadar ise 37. kez uzaya gönderildi.