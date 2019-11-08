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Rusların Türkiye’deki muhalif sitesi, KKTC’yi yok sayıyor

Putin’in parasıyla Türkiye’deki muhalif kanada yönelik algı operasyonları yürüten Sputnik’ten skandal haber.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 20:48..
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Rusların Türkiye’deki muhalif sitesi, KKTC’yi yok sayıyor

Sputnik Türkiye'yi yok sayıyor...

KKTC'yi görmezden gelen haber sitesi, Kıbrıs adasını, Kıbrıs Rum Kesimi olarak tanımlıyor.

Rumlar ise adayı sadece kendilerinin temsil ettiği teziyle, sözde devletlerini, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandırıyor.

KKRY DOĞLAGAZ ANLAŞMASI YAPTI SPUTNİK KKTC'Yİ YOK SAYDI

Putin’den gelen paranın hakkını vermek için Rus çıkarları doğrultusunda haber yapan Sputnik,  Rum kesimini ulusal basına da Kıbrıs olarak tanıtıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı firmalarla ilk doğalgaz anlaşmasını imzaladı.

Rum Bakan Yorgos Lakkotripis, “Noble Enerji, Shell ve Dalek şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen ilk işletme ruhsatına sahipler” dedi ve ticarete onay verdiklerini duyurdu.

Rus haber sitesi Sputnik ise bu haberi KKRY değil de, Türkiye'yi yok sayarak Kıbrıs'ın genelini Rum olarak gösterip haberi öyle servis etti.

Rusların Türkiye’deki muhalif sitesi, KKTC’yi yok sayıyor

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