taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Rusların çıplak ayakla metro deneyimi

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bu akımda, metro istasyonlarında yalın ayak yürüyerek seyahatlerini ayakkabısız gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi | 07.07.2019 - 08:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya'nın çeşitli kentlerindeki metro istasyonlarında yeni bir akım başladı.

Aralarında Moskova ve Novosibirsk gibi şehirlerin de yer aldığı çok sayıda Rus kentinde, bazı yolcular yalın ayak metro seyahatini tercih ediyor.

GÜN BOYU YALIN AYAKLA YÜRÜME

'Yalın ayaklı' olarak adlandırılan bu akımın takipçileri, şehirde gün boyu yalın ayak yürüme çağrısında bulunuyor.

KIŞIN 3 SAATLE SINIRLI KALACAK

Bir Youtube bloggerı olan 33 yaşındaki Polina Smerch'in öncülüğündeki hareket, soğuk kış aylarında bu eylemin en fazla 3 saatle sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. Son zamanlarda sosyal medyada daha çok metro vagonlarında görüntülenen 'Yalın ayaklılar'ın bu eylemi, kurallara aykırı.Rusların çıplak ayakla metro deneyimi

METRO YETKİLİLERİ YOLCULARI UYARIYOR

Metro yetkilileri söz konusu eylemin fiziksel yaralanmaya neden olabileceği gerekçesiyle yolculara seyahatleri süresince bu eylemden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarırken, yalın ayakla dolaşmanın sağlık sorunlarına da yol açabileceğini hatırlatıyor.

Rusların çıplak ayakla metro deneyimi

Rusların çıplak ayakla metro deneyimi

Rusların çıplak ayakla metro deneyimi

Rusların çıplak ayakla metro deneyimi

Rusların çıplak ayakla metro deneyimi

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

45
Çaykur Rizespor: Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaştık

Çaykur Rizespor: Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaştık

53
Bilecik'te Atatürk heykeli restore edilecek

Bilecik'te Atatürk heykeli restore edilecek

89
Otobüste genç kızı taciz eden şüpheli gözaltında

Otobüste genç kızı taciz eden şüpheli gözaltında

8
Girlevik Şelalesi, sıcaktan bunalanların adresi oldu

Girlevik Şelalesi, sıcaktan bunalanların adresi oldu

15
Kimlik kontrolü yapan bekçi ile ağabeyi vuruldu

Kimlik kontrolü yapan bekçi ile ağabeyi vuruldu

11
ABD: Almanya Suriye'ye asker göndersin

ABD: Almanya Suriye'ye asker göndersin

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir