taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7877
Euro
6.5858
Altın
1410.11
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.216

Rüşvet isteyen öğretim görevlisi suçüstü yakalandı

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde elektronik malzemeler ve tesisat onarımları için yapılan ihaleyi kazanan firmanın yetkilisinden rüşvet isteyen akademisyen gözaltında.

İHA | 28.06.2019 - 22:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde görevli makine mühendisi Mehmet Z.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

PARAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

İhaleyi kazanan firma yetkilisine fakülte tarafından yapılan ihalede yapılmayan işlemleri yapılmış gibi gösterip, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazacağını söyleyerek rüşvet isteyen Mehmet Z.A., firma yetkilisi A.B.'den rüşvet olarak aldığı ve daha önce polis tarafından seri numaraları tespit edilerek kayda alınan 20 bin Türk lirası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak emniyette götürülen Mehmet Z.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Zeyni A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rüşvet isteyen öğretim görevlisi suçüstü yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

755
G-20 zirvesi başladı

G-20 zirvesi başladı

389
Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

403
İBB'deki yöneticiler istifa etti

İBB'deki yöneticiler istifa etti

495
Kapıkule Sınır Kapısı'na gurbetçileri sevindirecek uygulama

Kapıkule Sınır Kapısı'na gurbetçileri sevindirecek uygulama

191
İş adamına cenazesinde helallik verilmedi

İş adamına cenazesinde helallik verilmedi

153
Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

571
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir