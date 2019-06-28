Rüşvet isteyen öğretim görevlisi suçüstü yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde görevli makine mühendisi Mehmet Z.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

PARAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

İhaleyi kazanan firma yetkilisine fakülte tarafından yapılan ihalede yapılmayan işlemleri yapılmış gibi gösterip, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazacağını söyleyerek rüşvet isteyen Mehmet Z.A., firma yetkilisi A.B.'den rüşvet olarak aldığı ve daha önce polis tarafından seri numaraları tespit edilerek kayda alınan 20 bin Türk lirası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak emniyette götürülen Mehmet Z.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Zeyni A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.