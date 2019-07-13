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Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği meyveler konusunda, zaman zaman krizler yaşanıyor.

AA | 13.07.2019 - 04:10..
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Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

Son zamanlarda Rusya, Türkiye'den ithal ettiği meyveleri geri gönderdi. Tonlarca çilek, erik, kayısı, domates gibi ürünleri çeşitli gerekçelerle iade eden Rusya'nın hedefinde, şimdi de nektarin var.

Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

Türkiye'den yola çıkan ve Rusya'nın Bryansk bölgesinde Noviye Yurkoviçi gümrük kapısında incelenen 20 ton nektari Rusya pazarına çıkamadan geri gönderildi.

YİNE AKDENİZ SİNEĞİ

Daha önce 43 ton çileği çiçek tripsi, 21 ton domateste Güney Amerika güvesi, 23,4 ton kırmızı erik, 550 ton mandalina  ile 20 ton kayısıda Akdeniz meyve sineği bulma gerekçeleriyle Türkiye'ye geri yollayan Rusya; 20 ton nektarinde, Akdeniz meyve sineği larvaları içerdiği gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermeyip Türkiye'ye geri yolladı.

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