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Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği meyveler konusunda, zaman zaman krizler yaşanıyor.

AA | 04.07.2019 - 04:23..
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Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Son zamanlarda Rusya, Türkiye'den ithal ettiği meyveleri geri gönderdi. Tonlarca çilek, domates gibi ürünleri çeşitli gerekçelerle iade eden Rusya'nın hedefinde, şimdi de erik var.

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

YİNE AKDENİZ SİNEĞİ

Daha önce 43 ton çileği çiçek tripsi, 21 ton domateste Güney Amerika güvesi, 550 ton mandalina ve 20 ton kayısıda Akdeniz meyve sineği bulma gerekçeleriyle Türkiye'ye geri yollayan Rusya, 23,4 ton kırmızı eriğe Akdeniz meyve sineği larvaları içerdiği gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermeyip Türkiye'ye geri yolladı.

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