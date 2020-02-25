Rusya: 4'lü İdlib Zirvesi üzerinde çalışmıyoruz

Rusya, İdlib konusunda Türkiye, Fransa ve Almanya ile muhtemel dörtlü zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

"PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ KONUŞULMUYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov'a, 5 Mart’ta Putin ile Erdoğan arasında ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin mümkün olup olmadığı soruldu.

Kremlin Sözcüsü, "İkili temaslar konuşulmuyor. Çoklu bir format üzerinde çalışılıyor. Henüz bir karar alınmadı, zira potansiyel tüm katılımcılar henüz onay vermedi." dedi.

KREMLİN: 4'LÜ FORMAT GÜNDEMDE YOK

Peskov, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın katılacağı formatta bir görüşmenin söz konusu olmadığını belirtti, ancak İran’ın katılımıyla bir görüşme olasılığı üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

Peskov ayrıca, diplomatik kanallar üzerinden çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.