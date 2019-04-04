Rusya: ABD S-400 için baskı uyguluyor

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almak için anlaşmaya vardı. Rusya'dan 2,5 milyar dolara S-400 almamasını isteyen ABD yönetimi, dün Türkiye'ye 3,5 milyar dolara Patriot satmak için resmi bir teklif daha yaptı.

İLK AÇIKLAMA RUSYA'DAN

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Rusya'dan, bugün ABD'ye cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Washington'ın müttefiklerine baskı uygulamak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğini belirtti.

"HER TÜRLÜ İMKANI KULLANMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR"

Gruşko, "ABD'nin müttefiklerine karşı her konuda baskı yapmak için her türlü imkânı kullanmaktan çekinmediği açıkça biliniyor." diye konuştu. Ayrıca Gruşko, ABD'nin müttefiklerine kimden gaz alınacağı, kimle iyi ilişkiler kurulacağı gibi yönlendirmeler yaptığını da sözlerine ekledi.