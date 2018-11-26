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Rusya: ABD'nin aya gidip gitmediğini kontrol edeceğiz

Ay'a gitme çalışmalarını yeniden başlatan Rusya'nın hedeflerinden biri, yıllardır tartışılan konulardan birine açıklık getirmek.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 08:11..
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ay'a gidiş programı çerçevesinde Amerikalıların, gerçekten Dünya'nın uydusuna gidip gitmediklerini araştıracaklarını söyledi.

"BÖYLE BİR GÖREV BELİRLEDİK"

Euronews'in haberine göre Rogozin, Amerikalıların 20 Temmuz 1969'da Ay’a gerçekten gidip gitmedikleriyle ilgili bir soruya "Böyle bir görev belirledik. Ay'a uçmak ve kontrol etmek, Amerikalılar Ay'a gerçekten gittiler mi gitmediler mi" diyerek gülerek cevapladı.

Rusya: ABD'nin aya gidip gitmediğini kontrol edeceğiz

RUSYA AY PROGRAMINA YENİDEN BAŞLAYACAK

Rusya 1970'lerin ortalarında roketlerindeki patlamalar nedeniyle Ay Programı'nı sürdürmeyi durdurmuştu. Roskosmos, Rusya’nın 2020’lerde Ay Programı'na yeniden başlayacağını ve bu konuda iş birliğine sıcak baktıklarını söylemişti.
Rusya'da 2015 yılında da eski soruşturma komitesi sözcüsü ABD'nin gerçekten Ay'a gidip gitmediğinin araştırılması için çağrı yapmıştı.

Rusya: ABD'nin aya gidip gitmediğini kontrol edeceğiz

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