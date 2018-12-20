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Rusya: ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheliyiz

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD'nin Suriye'den tümüyle çekileceği kararının inandırıcı gelmediğini belirtti.

AA | 20.12.2018 - 01:23..
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Frants Klintseviç, ABD’nin askerlerini Suriye’den geri çekmeye başladığına yönelik açıklamayı Rus haber ajansı RİA Novosti’ye değerlendirdi.

"ABD, ÖZEL KUVVETLERİ VE HAVA GÜCÜYLE KALACAKTIR"

ABD’nin Suriye’den birliklerini çekeceğine yönelik açıklamaya “şüpheyle” yaklaştıklarını belirten Klintseviç, “ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmıyoruz. ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye’de bırakacaktır.” diye konuştu.

"AFGANİSTAN ÜZERİNDEN ORTA ASYA'YI ETKİLEYECEKLER"

Klintseviç, Suriye’deki çok sayıda militanın ABD tarafından Afganistan’a sevk edildiğini belirterek, “Demek ki Afganistan artık ana hedef olacak. Bunun yanı sıra Afganistan üzerinden Orta Asya’yı da etkilemek isteyeceklerdir.” ifadesini kullandı.

"ABD SURİYE'DEN ÇIKARSA, TERÖRÜ 6 AYDA BİTİRİRİZ"

Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Klintseviç, “Rusya da Şam’la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Suriye’de kalmaya devam edecek. Eğer Amerikalılar Suriye’den çıkarsa, Suriye’deki terörizmi 6 ayda bitiririz.” dedi.

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise "ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrasında, ülkede siyasi çözüme ulaşma olasılığı arttı." ifadesine yer verildi.

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