Rusya, ABD'nin YPG/PKK'ya desteğini eleştirdi

ABD'nin YPG ve PKK'ya sağladığı desteklerden Rusya'dan eleştiri geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev "Kürt silahlı birliklerine ve Arap kabilelerine yardım etmek ve DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD ve uluslararası koalisyona dahil ülkelerin o bölgede askeri varlık göstermesini anlayamıyoruz" dedi

500 KADAR DEAŞ'LI KALDI

Suriye-Irak sınırındaki küçük bölgede bin-bin 500 kadar (DEAŞ'lı) terörist kaldı. Bunu şu an (YPG/PKK'nın) 60 bin civarındaki Kürt askeri gücüyle kıyaslayabilirsiniz"