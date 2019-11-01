Rusya ABD'yi Suriye'deki petrolü çalmakla suçluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin DEAŞ'la mücadele etme bahanesiyle Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığını belirterek, "ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA KAMIŞLI'NIN PETROLÜNE ÇÖKTÜ

Türki ile Rusya'nın yaptığı görüşmede Kamışlı'nın mutabakat dışında bırakılmasının nedeni olarak ise; kentteki petrol kuyuları olarak gösteriliyordu.

Öyle ki; Rusya'nın yönetiminde kalan Kamışlı'da binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varil petrol üretiliyor.

Bu rakam, Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yarısına denk geliyor.