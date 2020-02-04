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Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

Rusya Ortodoks Kilisesi'nin yeni düzenlemelerin yapılacağı Rusya Anayasası'nda Tanrı'ya atıfta bulunulması teklifi, anayasa çalışma grubunda ele alınacak.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 00:22..
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Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Anayasası'nda yeni düzenlemeler yapılacak.

Rusya'da halkın çoğunun Tanrı inancı bulunduğunu söyleyen Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de, "Ulusal marşımızda Tanrının adı geçiyorsa, anayasada neden bu olmasın? Tüm dinler ve mezhepler, bu fikre destek olmalı" sözleriyle, anayasada Tanrı'ya atıfta bulunulmasını teklif etmişti.

Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

"BU ÖNERİ ÇALIŞMA GRUBUNDA ELE ALINACAK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Rusya Anayasası'nda Tanrı'ya atıfta bulunulması önerisinin anayasa çalışma grubunda ele alınacağını belirtti.

Peskov, bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili bir soru karşısında "Mevcut durumda tüm istişareler anayasa çalışma grubunda yürütülüyor ve bu da orada ele alınmalı. Komisyonun kapsamı çok geniş, farklı bakış açıları dile getiriliyor, farklı öneriler gündeme getiriliyor. Bu öneri de orada ele alınacak" dedi.

Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

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