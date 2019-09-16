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Rusya: Aramco saldırısında net bir tablo yok

Rusya'nın BM Daimi Temsilsici Vassily Nebenzia, Suudi Arabistan'ın petrol sahasına yapılan saldırının sorumluları konusunda çelişkili açıklamalar olduğunu söyledi.

AA | 16.09.2019 - 23:54..
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BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanı Rus Büyükelçi Nebenzia gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"ELİMİZDE NET BİR TABLO YOK"

Nebenzia, ABD'nin saldırının arkasında İran olduğu iddialarına ilişkin, "Sonuca hemen atlamayalım, çelişkili açıklamalar var. Ensarullah sorumluluk üstlendi. ABD, 'sorumlu İran diyor'. Elimizde net bir tablo yok.'' dedi.

Rusya: Aramco saldırısında net bir tablo yok

"BÜYÜK BİR ÇATIŞMA, FELAKETLE SONUÇLANIR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teyide bağlı olarak hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu.'' açıklamasının sorulması üzerine Nebenzia, "Bu tür olayların daha büyük çatışmalara yol açacağından büyük endişe duyuyoruz. Körfez'de ve çevresinde yeterince sorun var ve büyük bir çatışma kesinlikle felaketle sonuçlanır." yanıtını verdi.

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