Rusya, Bağdadi'nin ölümünü teyit edemedi

Metroya yapılan zamdan sonra ülkede protesto gösterilerinin ardı arkası kesilmedi. Şili Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada gösterilerde 20 kişinin hayatını kaybettğini belirtti.

Taksim'de çakar kullandığı tespit edilen lüks pikap sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen pikap önünde fotoğraf çekindi.

Arkadaşlarıyla parkta oturan 15 yaşındaki çocuk, 10 kişilik başka bir grubun saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan çocuk yaralanırken, babası çılgına döndü.

4

'Bulut ağı' 2020 yılında hizmete girecek

Alman hükümeti, Çin ve ABD merkezli tedarikçilere bağımlılığı azaltmak için bulut ağı kurma kararı aldı. Bu proje ise 2020 yılında hayata geçirilecek.