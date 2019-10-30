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Rusya, Bağdadi'nin ölümünü teyit edemedi

Amerika DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı, Rusya ise buna henüz inanmış değil.

AA & Ensonhaber | 30.10.2019 - 09:27..
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

"ELİMİZDE TEYİT YOK"

Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD’den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, elimizde teyit yok." dedi.

AMERİKA'NIN 8 HELİKOPTERLİ OPERASYONU

DAEŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Rusya, Bağdadi'nin ölümünü teyit edemedi

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