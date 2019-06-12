Rusya Büyükelçiliği'nden S-400 açıklaması

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ”Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda, pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir” dedi.

"PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Yerhov, S-400 konusunda Rusya’dan teknik bir heyetin gelmesinin beklenip beklenmediği, Amerika’dan gelen F-35 açıklamaları ve S-400’lerin teslimat tarihi soruları üzerine şöyle dedi:

"Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda, pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir. RusyaFederasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım taahhütler, sorumluluklar üstlenmiş bulunmaktayız, bunları yerine getireceğiz ve herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının çok külfetli bir çalışması gerekecek. Detayları benim için de soru işareti, bilmiyorum. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecekler, hepsi ihtimaller dahilinde."

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