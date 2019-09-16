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Rusya denizaltı ile 350 kilometre mesafedeki hedefi vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, 350 kilometre mesafedeki hedefin vurulma görüntülerini yayınladı.

İHA | 16.09.2019 - 14:26..
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Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki nükleer denizaltısından atılan füze, 350 kilometre mesafede bulunan ve önceden belirlenen hedefi vurdu.

Rusya denizaltı ile 350 kilometre mesafedeki hedefi vurdu

SAVAŞ UÇAĞI HAZIR BULUNDU

Füze testi sırasında birçok askeri yardımcı gemilerinin ve MİG-31 tipi askeri savaş uçağının hazır bulunduğu belirtildi.

Rusya, denizaltı ile 350 kilometre mesafedeki hedefi vurdu VİDEO

FÜZE TAM HEDEFİ VURDU

Füze testinin görüntülerini yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin tam hedefi vurduğu açıklandı.

Rusya denizaltı ile 350 kilometre mesafedeki hedefi vurdu

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